Coronavirus, Elena Santarelli in isolamento: “Ma sto bene”

La showgirl Elena Santarelli in isolamento a causa del Coronavirus, collegamento in trasmissione a Italia Sì: “Ma sto bene”.

Puntata interamente dedicata al Coronavirus quella odierna del programma ‘Italia Sì’, condotto da Marco Liorni insieme a Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa, Mauro Coruzzi e Manuel Bortuzzo.

In studio, si segnalano due assenze pesanti, quella di Mauro Coruzzi, in collegamento da Milano, ma soprattutto quella della showgirl Elena Santarelli.

Perché Elena Santarelli è in isolamento a causa del Coronavirus

Lei stessa è intervenuta in trasmissione per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute, spiegando di essere di fatto in isolamento domiliciare per essere stata a Milano nelle scorse settimane. Queste le sue parole: “Come prevede il Decreto, devo rimanere chiusa in casa per quattordici giorni, dato che il 2 marzo sono stata a Milano, ma godo di ottima salute”.

Elena Santarelli ha anche risposto a Marco Liorni, il quale ha sottolineato di aver pianto a causa della situazione. La showgirl ha spiegato: “Anche io ho pianto”. Quindi ha messo in evidenza anche lo stato d’animo dei suoi figli: “I bambini si cominciano a porre delle domande in questa situazione”. Subito dopo è intervenuto in trasmissione Lino Banfi, che ha commentato: “Anche a noi di una certa età capita di piangere in questi giorni”.