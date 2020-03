Belen Rodriguez, Coronavirus: “La Fashion Week andava annullata”

La soubrette argentina Belen Rodriguez pensa che la settimana della moda a Milano sia stata deleteria ed abbia contribuito nella diffusione del coronavirus.

Intervistata da ‘Adn Kronos‘ sull’attuale emergenza generata dal Coronavirus, la nota soubrette argentina Belen Rodriguez ha espresso la propria opinione puntando il dito contro la settimana della moda. A suo avviso, infatti, l’evento principale della moda italiana andava sospeso per evitare di fare diffondere il contagio: “Se avessero evitato di fare la settimana della moda forse tutto questo non sarebbe successo. Sono arrivati voli da zone che non erano al sicuro. Secondo me è da lì che è partito tutto. Se dopo la Cina siamo diventati il paese più infetto nel mondo, c’è qualcosa che è andato storto. La settimana della moda è stata deleteria”.

Leggi anche ->Belen Rodriguez, la bufala sulla vitamina C per il Coronavirus scatena le polemiche

La soubrette critica anche il governo italiano, reo a suo avviso di avere preso le misure contenitive troppo tardi: “Il Governo doveva attivarsi prima. La verità in mano non ce l’ha nessuno, non sappiamo neanche se la cosa si risolverà stando a casa ma il popolo deve attenersi a quello che ci dice il Governo altrimenti questa storia non finisce più”.

Leggi anche ->Belen Rodriguez, la bufala sulla vitamina C per il Coronavirus scatena le polemiche

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Belen Rodriguez: “Organizzerò qualcosa per intrattenere le donne”

Esattamente come molti colleghi del mondo dello spettacolo, in questi giorni Belen Rodriguez ha mandato messaggi di solidarietà. L’argentina ha chiesto di rispettare le regole del governo per evitare la diffusione del contagio ed ha scritto su Instagram: “Andrà tutto bene”. Nell’intervista con ‘Adn Kronos’, l’argentina spiega che si tratta anche di un modo per farsi forza: “È per dare coraggio non solo agli altri ma anche a me stessa. È una situazione complessa e da un punto di vista economico è una tragedia senza precedenti”.

Infine la bella Belen spiega che nei prossimi giorni si darà da fare per cercare di intrattenere le sue tante follower su Instagram. I social d’altronde stanno sostituendo gradualmente gli altri strumenti di comunicazione e, specialmente personaggi con il suo seguito, costituiscono uno strumento d’intrattenimento. Per le dirette dalla quarantena l’argentina promette d’inventarsi qualcosa: “Magari mi collego, parliamo un po’ tra di noi, ci trucchiamo, insomma cerchiamo di passare un po’ il tempo”.