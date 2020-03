Belen Rodriguez, la bufala sulla vitamina C per il Coronavirus scatena le...

Belen Rodriguez è stata criticata ampiamente dal professore Dario Bressanini, che prega di stare attenti a bufale e fake news.

La showgirl Belen Rodriguez è stata criticata dal professore e divulgatore scientifico Dario Bressanini. L’argentina ha postato sulle proprie Instagram Stories un audio WhatsApp di un’esperta che consiglia di assumere vitamina C per prevenire il contagio da Coronavirus. Da giorni ormai ci sono bufale sui social: si parla di cure miracolose, regimi alimentari fatti per scongiurare il virus. A cascarsi, spesso, sono anche i vip.

“La somministrazione di vitamina C sui pazienti affetti da Coronavirus è fondamentale e sta favorendo la guarigione. È auspicabile l’assunzione di vitamina C anche in bambini, adulti e anziani, nell’ordine di 1-2 grammi al giorno”, questo il messaggio vocale di una cosiddetta ‘esperta’ che ha condiviso Belen Rodriguez sulle proprie Instagram Stories. La showgirl ha un seguito di oltre 9 milioni di followers, una grande responsabilità, soprattutto quando si condividono notizie false. Bressanini, che ha un canale YouTube con 400 mila iscritti, ha rimproverato la Rodriguez: “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Se hai milioni di persone che ti seguono non ti devi permettere di postare ‘ad minchiam’ su vitamina C e altre cose false in questo momento”.

“Non fidatevi dei gruppi WhatsApp”

“Riguardo alla vitamina C, all’acqua e limone, alla papaya fermentata e a tutto il resto… io seguo questa regola e ci azzecco sempre: se la soluzione proposta è semplice, di solito è sbagliata. Un consiglio? Toglietevi dai gruppi dove condividono quelle porcherie sulla vitamina C. Si può vivere benissimo senza stare in quei gruppi Whatsapp”, così continua il professore Dario Bessanini. Di vitamina C ha parlato anche Andrea Gori, il direttore di Malattie Infettive del Policlinico di Milano. “Smentisco nella maniera più assoluta. Nessuna vitamina C, nessuna terapia con integratori. In questo momento non esiste una profilassi efficace per il coronavirus”.

