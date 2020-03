Belen Rodriguez a casa per il Coronavirus: “Così combatto la noia” – VIDEO

Anche Belen Rodriguez è stata costretta a cambiare abitudini a causa del Coronavirus. Ecco come la soubrette argentina passa il tempo in casa.

Come tutti quelli che abitano a Milano, anche Belen Rodriguez si è trovata a dover cambiare le proprie abitudini quotidiane e a rimandare gli impegni di lavoro. La showgirl stava partecipando alle registrazioni di ‘Colorado‘, programma che l’ha vista protagonista già lo scorso anno. Al momento, data l’emergenza, il lavoro è stato sospeso e l’argentina ha deciso di rimanere in casa.

La stessa Belen ha spiegato che inizialmente non aveva preso troppo sul serio l’epidemia, ma che successivamente ha compreso che si trattava di una cosa seria. Adesso infatti ha deciso di barricarsi nella sua bella casa di Milano. Suoi ospiti sono i genitori Gustavo e Veronica, il fratello Jeremias e qualche amico. Per contrastare la noia della reclusione si fa quel che si può. I Rodriguez spesso si dilettano al Karaoke, visto che quella per la musica è una passione condivisa. A rivelarlo è la stessa soubrette con un post in cui si legge: “”Quello che facciamo noi per combattere la noia”: a casa di #belenrodriguez karaoke e buon cibo ai tempi del #coronavirus!”.