Grande Fratello Vip, Licia Nunez vuole abbandonare, interviene Barbara

Dopo aver appreso la reale portata del Coronavirus, Licia Nunez ha pensato di lasciare il Grande Fratello Vip per correre dalla fidanzata.

Sono state ore complicate per i concorrenti del Grande Fratello Vip dopo la decisione della produzione di informarli su cosa sta accadendo fuori dalla casa più spiata d’Italia. Particolarmente colpita dal rischio rappresentato dal Coronavirus è stata Licia Nunez, la quale nelle scorse ore ha pensato a più riprese di voler lasciare il programma. Il suo timore più grande è che la fidanzata Barbara Eboli possa contrarre il virus e possa stare male. In quel caso si sentirebbe in colpa per non esserle stata accanto.

Leggi anche ->Alfonso Signorini, “Il Grande Fratello? Un rimedio per il Coronavirus”

Dopo aver parlato a più riprese con Adriana Volpe, l’attrice ha ritrovato la calma e si è convinta non abbandonare il programma. Nella giornata di ieri Licia è apparsa decisamente più rilassata ed è tornata anche a parlare e scherzare con i coinquilini. Ad eccezione, ovviamente, di Antonella Elia con la quale la frattura sembra ormai insanabile.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip | inquilini informati del Coronavirus | le reazioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Licia Nunez: “Aiutatemi a scappare, abbraccio Barbara e torno”

Come detto ieri sera Licia era tornata serena e vogliosa di scherzare. Nel corso della notte ha anche chiesto in tono ironico ai coinquilini di aiutarla a raggiungere il tetto: “Aiutatemi a salire sul tetto che scappo ad abbracciare Barbara e torno subito…”. Ennesima dimostrazione, se ancora ce ne fosse bisogno, che l’attrice è legata da un profondo sentimento alla fidanzata. Qualcuno dei fan ha mostrato il video di questa dichiarazione a Barbara Eboli, la quale ha risposto semplicemente scrivendo: “E’ ancora presto amore mio”.