Il Coronavirus ferma il calcio | la UEFA stoppa Champions ed Europa League

Situazione Coronavirus calcio, le partite di Champions e di Europa League si fermano a causa della pandemia diffusa ormai in tutto il mondo.

La crisi sanitaria imputabile al dilagare del Coronavirus in tutto il mondo porta la UEFA a bloccare tutti gli eventi calcistici in programma in Europa.

LEGGI ANCHE –> Real Madrid in quarantena, positivo un giocatore al Coronavirus

Le competizioni internazionali andranno incontro ad uno stop totale, con il comunicato ufficiale da parte del massimo organismo calcistico continentale che dovrebbe giungere in giornata. Lo fa sapere il quotidiano sportivo spagnolo ‘Marca’, per il quale si è solo in attesa dell’ufficialità. Oggi erano in programma numerose partite di Europa League per gli ottavi di finale, con in totale otto incontro, tra i quali Siviglia-Roma ed Inter-Getafe. Le gare delle due squadre italiane erano già state annullate e rinviate a data da destinarsi a causa della situazione Coronavirus in Italia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –>Juventus, Rugani ha il Coronavirus: è il primo calciatore di Serie A contagiato

Coronavirus calcio, stop agli incontri ufficiali nelle coppe europee

Ma il virus Covid-19 si sta diffondendo anche in altre aree d’Europa – tra le quali proprio la Spagna – e del mondo. Stesso provvedimento verrà preso anche per le partite di Champions League che sono al momento in agenda per la prossima settimana. Per la massima competizione europea sono in programma Barcellona-Napoli e Juventus-Lione. La notizia della positività del difensore bianconero, Daniele Rugani, sembra aver dato una ulteriore spinta a chi di dovere nell’attuare questa drastica ma necessaria decisione. Il Coronavirus è definito ormai come una pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

LEGGI ANCHE –> Burioni sul Coronavirus | “Chi guarisce può ammalarsi ancora?” La risposta