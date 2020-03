Burioni sul Coronavirus | “Chi guarisce può ammalarsi ancora?” La risposta

Parla il dottor Burioni sul Coronavirus, incentrandosi in particolare su un argomento controverso: chi guarisce dal Covid-19 può ammalarsi di nuovo?

Il dottor Roberto Burioni sul Coronavirus ha le idee chiare. Il noto professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore scientifico di ‘Medical Facts’, parla a mezzo video proprio attraverso il sito web della rivista scientifica online da lui diretta.

LEGGI ANCHE –> Savona | donna bloccata in casa col marito morto per Coronavirus

“Voglio rispondere alla seguente domanda: una persona che si ammala di Coronavirus e che poi guarisce può infettarsi di nuovo? Di solito una malattia che colpisce un individuo fa si che quest’ultimo sviluppi i necessari anticorpi, in maniera tale da rispondere ad una successiva reinfezione. Succede questo ad esempio nel caso del morbillo, che colpisce una sola volta proprio perché il nostro sistema immunitario, dopo un primo contagio, ha le contromisure adeguate per rispondere. E succede lo stesso anche nel caso dei vaccini, che simulano la malattia senza però attraversare il decorso”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Italia | Burioni sfida Borrelli | “Questa malattia uccide”

Burioni Coronavirus: “Dobbiamo osservare il comportamento di chi è guarito”

Ma non sempre le cose vanno così, e così bene. Ci sono dei virus che non suscitano una risposta immunitaria in grado di proteggere. E questo è il caso del virus respiratorio sinciziale, che colpisce le vie respiratorie dei bambini e può creare dei danni gravi. Questo virus non lascia una immunità permanente, riesce ad ingannare il nostro sistema immunitario e quindi può colpire ancora. Lo stesso accade con l’epatite C. Poi ci sono situazioni estreme per le quali chi viene infettato può anche avere una malattia più grave, come avviene con la febbre Dengue veicolata dalle zanzare”. Burioni sul Coronavirus dice anche: “Ora è difficile capire in che fase ci troviamo. Non sappiamo dare una risposta alla domanda per la quale chi guarisce dal Covid-19 potrebbe ammalarsi ancora. Bisogna soltanto aspettare ed osservare i pazienti guariti nel tempo. Servirà uno studio lungo e purtroppo la risposta è che non lo sappiamo, in questo momento”. Il video termina con un importante consiglio: “State in casa”.

LEGGI ANCHE –> Farmaco Coronavirus | “Miglioramenti avvenuti nel giro di un giorno”

GUARDA IL VIDEO