#IoRestoACasa: come vedere un concerto da casa per sconfiggere il Coronavirus

I live streaming dei cantanti italiani su Instagram per far sentire meno soli tutti i followers durante i giorni di isolamento.

Io resto a casa. Tutti dobbiamo farlo oggi, non solo perché è una misura imposta dalla legge, ma perché è importante preservare la nostra salute e quella delle persone che amiamo attorno a noi. Ma come fare a far passare la noia? Semplice! Basta godersi un bel concerto. Impossibile direte voi, tutte le manifestazioni sono annullate, l’Italia è ferma. Tutto vero, ma non possiamo dimenticarci dei social che, oltre a fornire informazioni (vi ricordiamo sempre di scegliere accuratamente cosa leggere e dove) possono aiutarci a sentirci meno soli e soprattutto a non rinunciare all’arte e alla passione per la musica che ci contraddistingue.

Concerti streaming per l’emergenza Coronavirus

Così, molti artisti e cantanti hanno deciso di fare un regalo a tutti coloro che sono a casa con dei live in diretta streaming su Facebook e Instagram. Lo ha fatto ad esempio Francesco Gabbani, Lorenzo Jovanotti, Tiziano Ferro, Francesca Michielin… tanti artisti hanno deciso di aiutare chi sta a casa a trascorrere meglio il tempo e si sono esibiti in delle performance a casa. Certo, non è la stessa cosa. C’è differenza tra l’andare ad un concerto e guardarne uno da casa, ma non possiamo e non dobbiamo dimenticarci che stiamo vivendo un momento di grande emergenza nazionale e decidere di stare a casa è la scelta più giusta che possiamo fare. Per noi, ma anche per tutte le persone che amiamo e per aiutare gli infermieri, i medici e gli operatori sanitari che lavorano costantemente per salvare vite e per permettere a tutti di tornare a casa sani e salvi.

Tutti i concerti da vedere live da casa

Vediamo allora tutti i concerti in streaming che potremo vedere in questi giorni stando a casa:

Nek: mercoledì 11 marzo, ore 21.00 in diretta su Instagram.

Modà: mercoledì 11 marzo, ore 20.00 in diretta su Instagram.

Paola Turci: martedì 10 marzo, ore 21.00 in diretta su Instagram.

Gianna Nannini: giovedì 12 marzo, ore 16.00 in diretta su Instagram.

Monitorate poi anche i profili social dei vostri cantanti preferiti perché potrebbero annunciare in qualsiasi momento una bellissima diretta, oppure una chat condivisa con alcuni followers per parlare di tante cose. Come ha fatto Ghemon ieri sera che si è incontrato virtualmente con i fan e ha sentito cosa ne pensavano del suo disco nuovo.

Insomma, stare a casa è la parola d’ordine e vi assicuriamo che anche se ora sembra uno sforzo immane, ne varrà la pena per stare meglio dopo tutti insieme.