Stasera in tv film – Tutto il giorno davanti: film e cast, oggi 10 Marzo

Ispirato all’impegno dell’ex Assessore alle Attività Sociali di Palermo Agnese Ciulla, il film Tutto il giorno davanti racconta una storia d’amore e di integrazione.

Stasera in televisione Rai 1 porta Tutto il giorno davanti, pellicola che si ispira all’operato dell’ex Assessore alle Attività Sociali di Palermo Agnese Ciulla, in carica dal 2014 al 2017.

Il film in onda su Rai 1 inizierà alle ore 21.40.

Scopriamo insieme la trama del film e… stasera tutti insieme restiamo a casa.



Tutto il giorno davanti, il film di Rai 1

Isabella Ragonese veste i (difficili) panni di Adele Cucci, madre e “La grande madre”. Quest’ultimo è il soprannome datole per essere diventata tutrice legale di quattrocento ragazzi stranieri sbarcati a Palermo. La scelta che appare estrema è tuttavia l’unica strada percorribile per mettere in salvo gli immigrati, una responsabilità che la protagonista sente forte verso questi cittadini del mondo. Andando incontro al proprio cuore, Agnese si trova a dover combattere ardue battaglie, alcune delle quali non possono essere vinte. Per quanto si impegni costantemente, il suo ruolo di madre finisce per passare spesso in secondo piano, causando senso di mancanza nei suoi figli biologici (i quali in più occasioni non dimenticano di farglielo notare). Al senso di colpa che deriva da questo, si aggiungono gli iniziali bastoni fra le ruote messi da una burocrazia lenta e, soprattutto, cieca.

L’esempio che la donna darà alla Sicilia, però, spingerà in tanti a mettersi a disposizione di quei 400 minori dalle vite spezzate eppure ancora pieni di speranza e di voglia di vivere.

Il film guarda ai migranti non come a un gruppo monolitico, ma dandogli una dignità personale e raccontandoli come tante storie diverse, in cui è difficile non immedesimarsi.

Tutto il giorno davanti, cast completo:

Isabella Ragonese

Sara D’Amario

Paolo Briguglia

Selene Caramazza

Enrico Gippetto

Giovanni D’Aleo

Chiara Carullo

Gueye Ndiatte

Odette Adado

Koudous Seihon

Jason Prempeh

Ismail Drammeh

Joseph Kouao

Francesco Meoni

Vincenzo Crivello