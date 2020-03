Meteo della settimana dal 10 al 13 marzo 2020: le previsioni del tempo sull’Italia.

Dopo alcuni giorni di tempo variabile, con un weekend instabile con pioggia, neve a bassa quota e calo delle temperature, tornerà il bel tempo sull’Italia. Sta per tornare sul nostro Paese l’anticiclone, che porterà tempo stabile e bello, ma non durerà a lungo. Ecco le previsioni meteo aggiornate.

Meteo della settimana dal 10 al 13 marzo 2020: le previsioni



Sull’Italia è presente una situazione di tempo variabile, a tratti soleggiato, velato o poco nuvoloso, mentre sulle Alpi di confine sono presenti precipitazioni: piogge nel nord della Lombardia e in Trentino Alto Adige, neve invece sulla Valle d’Aosta. Qualche pioggia anche sulla Sicilia orientale. Il tempo migliorerà durante la notte, con più ampie schiarite e precipitazioni in esaurimento e qualche nebbia sulle pianure nord-orientali, tra Emilia Romagna e Veneto.

In questa giornata di martedì 10 marzo l’alta pressione comincerà a rafforzarsi sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia, portandoci verso un tempo più stabile. Come prevede il servizio di 3bmeteo.it. Poi l’anticiclone sarà sostenuto da correnti miti di provenienza nordafricana, che porteranno a un aumento delle temperature da metà settimana.

Il tempo, quindi, tornerà ad essere bello mercoledì 11 marzo, con sole quasi ovunque in Italia e clima primaverile. Il bel tempo sarà soprattutto al Centro-Nord, dove le temperature potranno raggiungere anche i 20° C nelle massime. In particolare sul Piemonte e sulle Marche.

Il bel tempo avrà però durata breve, perché già nella giornata di giovedì 12 marzo l’anticiclone comincerà ad essere intaccato dall’arrivo di nuove perturbazioni provenienti dall’Atlantico e di passaggio sulle latitudini settentrionali. Per questo motivo, il maltempo raggiungerà prima il Nord Italia, a cominciare dalle regioni settentrionali.

Previsioni meteo in dettaglio

La giornata di mercoledì 11 marzo sarà caratterizzata da tempo stabile e in gran parte soleggiato, eccetto per qualche annuvolamento sulla Liguria. Anche al Sud Italia sarà prevalente il bel tempo salvo qualche nube su Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, ma senza fenomeni. Le temperature sono previste in aumento, con le massime fino ai 20° C su Piemonte, Marche e alta Puglia, in provincia di Foggia.

Giovedì 12 marzo l’alta pressione portata dall’anticiclone fa registrare già qualche segno di cedimento a causa dell’avvicinamento della coda di una perturbazione atlantica che porterà prima un aumento della nuvolosità al Nord Italia, in particolare sulle regioni Nord-occidentali e su Toscana, Umbria, marche e alto Lazio. A fine giornata è prevista qualche pioggia si Alpi occidentali e Levante ligure. Sul resto d’Italia, invece, sarà ancora bel tempo con temperature i aumento al Sud, fino a punte di 24° C sulla Puglia.

Nella giornata di venerdì 13 marzo, poi, il tempo instabile si sposterà verso Est, portando nubi e fenomeni locali, comunque scarsi, su Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Al Centro-Sud il tempo sarà soleggiato, salvo qualche nuvolosità sulle regioni tirreniche, e con temperature miti.

La tendenza per il weekend prevede un ulteriore indebolimento dell’alta pressione, con l’arrivo di nuove correnti settentrionali che porteranno tempo instabile e calo delle temperature, prima sulle regioni settentrionali e poi sul resto della Penisola. Ma è ancora presto per una previsione precisa.