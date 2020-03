Soleil Sorge ha parlato a proposito del Coronavirus, sostenendo che in Italia c’è troppo allarmismo. Per lei nessun problema a lasciare il Paese e andare in Repubblica Domenicana.

Soleil Sorge, ex compagna di Jeremias Rodriguez, è partita presso la Repubblica Domenicana, a Punta Cana il giorno prima che la Lombardia e le province limitrofe venissero chiuse a causa dell’aumento di casi di Coronavirus, ma la sua partenza è stata ampiamente criticata. La Sorge, però, evidenzia come nessuno in aeroporto le abbia fatto dei controlli o abbia avuto problemi a lasciare la città.

Per Soleil Sorge non c’è stato alcun problema a lasciare l’Italia e a raggiungere Punta Cana. Arrivata in Repubblica Domenicana è stata sottoposta a controlli ed è stata lasciata andare. “Di allarmismo ce n’è già abbastanza nel mondo, ci hanno fatto partire tranquillamente, quando siamo arrivati ci hanno testato i sintomi, ad ogni modo hanno verificato che non avessimo alcun sintomo del virus e ci hanno lasciato entrare tranquillamente, ed eccoci qui“, così spiega Soleil. Arrivata ai Caraibi ha saputo della quarantena forzata, ma non ha perso l’occasione per dire la sua. “Non è la peste. Muoiono solo gli 80enni. Non andate nel panico, troppo allarmismo” ed ha continuato così nelle sue storie su Instagram: “Siamo arrivati a questo punto perché non abbiamo un sistema di prevenzione, test e controllo. Non possiamo contenere perché non abbiamo i mezzi per curare una qualsiasi pandemia o epidemia. Non vi tengono a casa perché è una piaga mortale, ma perché non abbiamo un’organizzazione adeguata. Come potete leggere sul sito dell’Istituto Superiore della Sanità, il virus non è mortale, colpisce persone tra gli 80 e i 90 anni nei due terzi dei casi e con patologie pregresse“.

Soleil e il post criticato su Instagram

Soleil Sorge nelle sue storie Instagram ha continuato a parlare dell’emergenza Coronavirus: “Non è una piaga, non è che state tutti morendo o per scoppiare. Pensate voi se fossimo in guerra effettiva come i nostri nonni o se ci fosse una piaga mondiale pesante, ma di quelle pesanti, pesanti eh… questa è la nostra reazione… boh“. Poi, il post che schernisce le maniere preventive da adottare, con la didascalia ‘Quando mi dicono lavate bene le mani‘.

𝚀𝚞𝚊𝚗𝚍𝚘 𝚖𝚒 𝚍𝚒𝚌𝚘𝚗𝚘 "𝙻𝚊𝚟𝚊𝚝𝚎𝚟𝚒 𝚋𝚎𝚗𝚎 𝚕𝚎 𝚖𝚊𝚗𝚒"

