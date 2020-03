In questi giorni caotici a causa dell’allerta Covid-19, è sorto molto spesso il nome di Angelo Borrelli. Scopriamo insieme chi è il capo della Protezione Civile.

Nato nel 1964 in un paese in provincia di Latina, nel Lazio, Angelo Borrelli cresce con un’inflessibile etica sociale, peculiarità che sfocerà nel conseguimento di una laurea in Economia e Commercio. Diventato revisore dei conti e dottore commercialista, nel 2000 entra nell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Solo due anni dopo, Borrelli diventa il dirigente del Dipartimento della Protezione Civile.

Angelo Borrelli, l’emergenza Covid-19

Scelto come commissario per l’emergenza Coronavirus dal ministro della salute Roberto Speranza, Angelo Borrelli è il capo della Protezione Civile che ha deciso di caricarsi sulle spalle l’onere di responsabilizzare ed educare i cittadini milanesi al Covid-19. La scelta del ministro della salute di nominare un commissario è derivato dall’esigenza della regione di controllare maggiormente la situazione nel capoluogo lombardo, presa fin troppo sotto gamba dagli stessi cittadini. Il compito di Borrelli sarà quello di monitorare l’evolversi della diffusione del virus nel milanese, visto il crescente numero di infetti.