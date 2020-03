Grande Fratello Vip: lite furiosa tra Asia Valente e Sara Soldati

Lite furiosa tra Asia Valente e Sara Soldati nella Casa del Grande Fratello Vip: se ne sono dette di tutti i colori per un paio di occhiali.

Ormai non passa giorno senza che nella Casa del Grande Fratello Vip non esploda qualche violenta lite: l’ultima in ordine di tempo quella tra Asia Valente e Sara Soldati, che nel reality show di Canale 5 sono subentrate solo qualche settimana fa.

Leggi anche –> Alfonso Signorini via dal Grande Fratello VIP, rivolta contro il conduttore

La lite tra le 2 donne, new entry della casa, insieme a Teresanna Pugliese, ha a che vedere con una ragione abbastanza comune.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip: nuova violenta lite nella casa

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Tra Asia Valente e Sara Soldati volano gli stracci

A quanto pare, mentre Asia Valente stava dormendo, l’altra concorrente avrebbe preso un paio di occhiali nella sua borsa. “Perché hai preso i miei occhiali senza chiedermelo? Erano nella mia borsa, almeno svegliami e ne parliamo. Non mettere le mani nella borsa mentre dormo!”, il duro attacco della Valente, che si sente replicare: “Quando sono arrivata sei tu che me li hai presi. Non sono i tuoi, devo chiederti scusa quando tu li hai presi a me la prima volta?”.

Secondo Sara Soldati, in una vita comunitaria come quella che si vive all’interno della Casa più famosa d’Italia, niente è di nessuno, anzi nello specifico gli occhiali in questione non erano di Asia Valente. Che insiste sostenendo che avrebbe comunque dovuto chiederle il permesso. Sara Soldati pretende le sue ragioni e cerca anche il sostegno degli altri concorrenti. Il clima nella casa, quindi, continua anche in queste ore a essere quantomeno rovente.