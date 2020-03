Grande Fratello Vip: nuova violenta lite nella casa. Toni accesi e scontro tra due concorrenti del reality. Gravi le accuse: “Mi hai dato i pugni nei reni”. Ecco cosa è accaduto.





Due concorrenti, all’interno della casa più spiata della televisione, hanno avuto una violenta lite proprio in queste ore. Gli animi all’interno del reality sono molto tesi. Riusciranno i partecipanti al programma televisivo a mantenere i nervi saldi e ad arrivare alla grande finale?

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, lite furiosa tra due concorrenti

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Sossio Aruta a rischio squalifica – VIDEO

Grande Fratello Vip: nuovo violento scontro tra due concorrenti all’interno della casa

Si susseguono le giornate all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Da pochissimi giorni Alfonso Signorini ha annunciato a tutti i concorrenti del reality show che le puntate del programma si protrarranno fino alla fine di aprile. Stando così le cose, questa edizione diverrà la più lunga di sempre nella storia della trasmissione. In questi giorni però gli animi all’interno della casa sembrano piuttosto surriscaldati. E’ questo certamente il caso di due concorrenti che sono arrivate ad un duro scontro nelle scorse ore.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Probabilmente a destabilizzare l’umore dei concorrenti ha contribuito recentemente l’ingresso di nuovi vip all’interno del programma. Ad entrare a far parte del cast sono stati recentemente infatti tra gli altri Teresanna Pugliese, Sossio Aruta, Asia Valente e anche la prorompente Valeria Marini. Proprio quest’ultima sembrerebbe non legare in particolar modo con Antonella Elia. Le due avevano avuto un forte litigio la scorsa settimana. La Elia era arrivata in quell’occasione a dare uno spintone alla Marini, la quale aveva invocato per la rivale la squalifica. Nulla di questo è avvenuto ma tra le due in queste ore vi è stato un nuovo violento scontro.

Mentre la Elia si trovava a lavare i piatti, la Marini si è avvicinata alla coinquilina toccandola sulla schiena per richiamare la sua attenzione. E’ stato a questo punto allora che la Elia ha affermato: “Ma che fai? Mi dai le botte sulla schiena?“. Rincarando ancora la dose affermando: “Mi hai dato i pugni nei reni“, mentre la Marini tentava di scusarsi. La lite è proseguita con toni sempre più accesi fino a quando la Elia ha dichiarato: “La tua presenza è un’offesa” , a cui la Marini ha risposto: “La tua presenza, invece, è un’offesa alle donne e al pubblico“.

Visualizza questo post su Instagram Scoppia l’ennesimo scontro fra Valeria e Antonella… 🔥#GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 5 Mar 2020 alle ore 8:53 PST