Alfonso Signorini via dal Grande Fratello VIP, rivolta contro il conduttore. Molti utenti hanno rivolto commenti negativi al presentatore del reality show. Ecco perché.





Moltissime sono state le critiche sui social rivolte contro il conduttore del programma, Alfonso Signorini. Cosa non sta piacendo agli utenti del nuovo presentatore del reality?

Alfonso Signorini, piovono critiche dai social sul conduttore del Grande Fratello VIP

Il Grande Fratello Vip continua a riscuotere successi e a raccogliere critiche. Certamente fortunata risulta essere questa quarta stagione del programma. Questo poiché pochi giorni fa i concorrenti hanno ricevuto dal conduttore della trasmissione la notizia che il reality si protrarrà fino alla fine di aprile. Non poche critiche sta ricevendo nelle ultime ore invece proprio il conduttore del programma, ovvero il direttore di Chi, Alfonso Signorini.

Il giornalista e opinionista ha sostituito Ilary Blasi alla conduzione del programma ma sembrerebbe non riscuotere il medesimo successo tra il pubblico. In queste ore infatti sui social, e in particolar modo su Twitter, si sta diffondendo l’hashtag #signorinifuori. Il pubblico ha infatti giudicato il modo di condurre la trasmissione di Signorini come troppo moraleggiante e poco adatto ad uno show di questo genere. Un’altra polemica rivolta nei confronti del presentatore è quella che lo vede simpatizzare in particolar modo per alcuni concorrenti del reality, primi tra tutti Antonella Elia e Antonio Zequila.

Per questi motivi la conduzione del direttore di Chi è stata fortemente criticata dagli utenti sui social che hanno rivolto anche dure accuse nei confronti di Signorini. Uno tra i commenti degli utenti recita: “Lo spettacolo INDEGNO bigotto e sleale inscenato da Signorini al #gfvip non è piaciuto a nessuno, se non ai seguaci della Elia. #Signorinifuori non sei degno di condurre questo format!”.

#GFVIP Alfonso Signorini: un conduttore che tratta male i concorrenti (Licia e Fernanda), che spinge ragazzi fidanzati a tradire, sminuisce culture altrui, scomoda Mia Martini per difendere Antonella, una sue pesi e due misure per tutto, ha preferenze palesi.#Signorinifuori — Aliceeilblu🌈❤ (@Aliceeilblu2) March 3, 2020

Stasera, @alfosignorini ha: insinuato che Asia sia brava solo a mostrare il culo, commento maschilista e di cattivo gusto, e sminuito la cultura (inoffensiva) di Fernanda in diretta nazionale, spingendola ad aver paura che i suoi figli vengano bullizzati. #GFVIP #signorinifuori — S (@frzjve) March 3, 2020