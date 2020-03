Coronavirus Italia | Burioni “La verità sui morti è un’altra” FOTO

Il professor Roberto Burioni fornisce una versione dei fatti che deve far pensare in merito all’emergenza Coronavirus Italia ed ai decessi avvenuti.

Il professore Roberto Burioni dice la sua sulla situazione Coronavirus Italia. E si mostra ancora una volta polemico nel descrivere una situazione che all’inizio, secondo il suo parere, sembra sia stata fin troppo sottovalutata.

“Lasciamo stare i morti. Quanti sono in questo momento i pazienti ricoverati in terapia intensiva A CAUSA del Coronavirus e non CON il Coronavirus? Perché i reparti da alcuni giorni scoppiano e l’anno scorso no?Contiamo anche questi pazienti in modo errato? BASTA DISINFORMAZIONE! Posto che si muore sempre per un arresto circolatorio, tutti sono morti a causa del Coronavirus. Se un malato terminale contrae il Covid-19 non ce ne accorgiamo neanche”. Burioni, Medico, Professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e Direttore scientifico Medical Facts. Ad essere contestato è il metodo utilizzato per portare il conto delle vittime.

Coronavirus Italia, Burioni contesta il metodo di conteggio delle vittime

I numeri dei decessi in altri Paesi del mondo, come fa notare il giornalista Antonello Piroso, è sensibilmente più basso dell’Italia. Questo perché da noi si sta procedendo in maniera diversa, con il considerare casi da Coronavirus chiunque abbia avuto sintomi della malattia pur non essendo morto per via della stessa. Infatti in quasi tutte le situazione registrate, i soggetti colpiti avevano già una cartella clinica fortemente compromessa. E questo a causa della presenza di altre patologie già in corso da tempo. Tale aspetto era stato posto in evidenza pure dal direttore dell’ospedale ‘Jacopo Spallanzani’ di Roma.

Lasciamo stare i morti. Quanti sono in questo momento i pazienti ricoverati in terapia intensiva A CAUSA del coronavirus e non CON il coronavirus? Perché i reparti da alcuni giorni scoppiano e l’anno scorso no?Contiamo anche questi pazienti in modo errato? BASTA DISINFORMAZIONE! https://t.co/H32Tfkrmk8 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 6, 2020

