Coronavirus Italia | nave da Genova ferma a Napoli | “casi sospetti a bordo”

Altra situazione controversa da ricollegare allo stato Coronavirus Italia. Una nave salpata da Genova è ferma nel porto di Napoli, a bordo sospetti casi.

Ennesimo episodio controverso legato alla situazione Coronavirus Italia che sta bloccando l’Italia ormai da giorni. Una nave salpata dal porto di Genova e che ha disceso il Mar Tirreno fino a Napoli risulta attualmente bloccata nelle acque antistanti il capoluogo partenopeo.

LEGGI ANCHE –> Liguria | uomo tossisce in treno Livorno-Milano | passeggeri in rivolta

L’imbarcazione sarebbe dovuta attraccare proprio lì, ma al momento non risulta avere il permesso per farlo. Il motivo è da ricercare nella presenza a bordo di 9 membri dell’equipaggio, i quali presentano i sintomi tipici da Covid-19. Una squadra di medici dovrebbe raggiungere la nave sottoposta ad interdizione per controllare le persone e verificare l’effettivo contagio da Coronavirus.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, primo caso in Vaticano: sospesi tutti i servizi ambulatoriali

Coronavirus Italia, in corso una visita a bordo della nave bloccata in mare

Sono già in corso le procedure di sicurezza richieste dal caso. Lo fa sapere l’Ansa, che cita fonti direttamente riconducibili alla autorità portuale di Napoli. La nave attualmente è ferma nella zona della Nuova Meccanica Navale e che reca a bordo 125 persone. Oltre all’equipaggio ci sono anche degli operai saliti a bordo per svolgere degli interventi di riparazione.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus: nuove misure se la progressione non si riduce entro 2 settimane