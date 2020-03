Scuole chiuse oltre il 15 marzo per Coronavirus, si va verso la proroga dell’ordinanza ministeriale che vale per gli istituti di tutta Italia.

Scuole di ogni ordine e grado, università comprese saranno chiuse fino al 15 marzo in tutto il territorio italiano. Solo ieri la decisione, ma già oggi si parla di un’ulteriore proroga. A dirlo è il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli.

In una conferenza stampa tenutasi poco fa Locatelli ha spiegato: “E’ stata fatta una scelta di sospendere fino al 15 marzo con la possibilità di riconsiderare e rimodulare la scelta in base a quello che sarà lo scenario epidemiologico che andremo a verificare giorno per giorno”. A chi gli ha chiesto se si possa andare incontro ad una proroga della chiusura ha risposto in modo affermativo: “Potrebbe configurarsi questa eventualità”.

Coronavirus, le ultime notizie: nuovo contagiato a Roma e un morto in Liguria

Un nuovo contagiato a Roma, un morto in Liguria e primi due casi in Val d’Aosta. E’ questo il riassunto delle ultime notizie inerenti al Coronavirus. Per quanto riguarda il decesso in Liguria la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino ha diramato una nota nella quale si legge che “un paziente di 79 anni residente in provincia di Savona ricoverato al San Martino è deceduto stamani. Era transitato nell’area rossa del Veneto”. Per quanto riguarda il caso di Roma si tratta di un paziente oncologico ricoverato all’ospedale San Filippo Neri e risultato positivo al tampone. Con i due casi della Val D’Aosta adesso tutte le Regioni italiane hanno almeno un caso al loro interno.