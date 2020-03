Alberto Angela, il toccante messaggio sul Coronavirus per chi ha perso un...

Alberto Angela ha pubblicato un messaggio davvero emozionante sul suo profilo Instagram: ecco il suo pensiero rivolto alle famiglie che hanno perso cari

“Il mio pensiero va a chi ha perso un caro per il Covid-19, a chi vive in quarantena o isolamento, ai più vulnerabili e a chi è in prima linea contro la diffusione del virus. Soprattutto a coloro che con grande sacrificio e coraggio operano negli ospedali e nei laboratori. Grazie!”, un messaggio toccante quello di Alberto Angela che si è schierato dopo l’emergenza Coronavirus con un post sul suo profilo Facebook.

Alberto Angela, i casi di coronavirus

Secondo i dati relativi del 4 marzo scorso, come riferito dal Commissario straordinario Angelo Borrelli, ecco i casi in Italia: “Al momento 2.706 persone risultano positive al virus. Ad oggi (4 marzo, ndr), in Italia sono stati 3.089 i casi totali. (…) Sono 276 le persone guarite. I deceduti sono 107, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso“.