8 marzo in Italia: idee di viaggio alternative alla serata in discoteca

Cosa fare per la Festa della Donna in Italia: le idee alternative alla classica serata in discoteca con le amiche.

Siete stufe anche solo di sentire nominare la famigerata serata dell’8 marzo in discoteca con le amiche? L’idea di vedere uno squallido spogliarello vi fa venire l’orticaria? Tranquille donne, è tutto normale. Dopo anni trascorsi a celebrare la Festa della Donna in modo banale è tempo di darsi una nuova “botta di vita”. Sappiamo che il periodo storico non è dei migliori e che spesso possiamo farci venire l’ansia per via del Coronavirus, ma il primo modo di non lasciarsi abbattere è quello di avere fiducia nel nostro sistema sanitario e soprattutto supportare anche l’economia e il turismo locale. Vediamo allora un po’ di idee per una giornata dell’8 marzo fuori dagli schemi classici.

Le idee per una Festa Della Donna alternativa

Quali sono le idee per celebrare la giornata della Festa della Donna in Italia?

Parchi e giardini: in Italia ci sono moltissimi parchi, giardini e aree verdi all’aperto da poter visitare. Così facendo non sarete chiusi in aree piccole magari con un’altra concentrazioni di persone, ma potrete comunque beneficiare della natura, del verde e del sole che dovrebbe brillare in questa domenica di marzo. Potreste anche pensare di fare un bel pic-nic con qualche amica e un po’ di sano gossip.

Trekking: altro modo alternativo di celebrare le festa della donna è quello di infilarsi le scarpe da trekking e iniziare una bellissima passeggiata con le amiche. I sentieri in Italia sono svariati da poter percorrere. Da nord a sud il nostro Paese offre moltissime alternative interessanti. Da quelli più facili a quelli più difficili, ci sono svariate passeggiate da poter intraprendere.

Maratona di film o serie tv: se vi trovate in alcune zone del nostro Paese che, in questo momento, sono in difficoltà per via dell’epidemia di Coronavirus, non preoccupatevi. Innanzitutto si tratta di una misura temporanea. In secondo luogo potreste organizzare una bella maratona di film o di serie tv che avete lasciato indietro per i troppi appuntamenti in giro!

Pranzo in agriturismo: sempre nell’ottica di cercare di non fermare il nostro paese e la sua economia, se non vi trovate nelle cosiddette “zone rosse” e vi sentite abbastanza tranquilli, potreste pensare di andare a fare un bel pranzo con le amiche. Magari anche al mare, approfittando delle belle giornata di questo weekend.

Insomma, le idee per una vacanza interessante o una giornata emozionante in vista dell’8 marzo ci sono eccome! Basta saper cercare bene!