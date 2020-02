Realtà virtuale | così una mamma incontra la figlia morta a 7 anni VIDEO

La sua bambina morì nel 2016, ora una donna la ‘rivede’ e gioca ed interagisce con lei grazie ai prodigi della realtà virtuale.

La realtà virtuale non è solo un modo per svagarsi e per intrattenere. C’è una mamma che ha potuto letteralmente incontrare la figlia morta. Si tratta ovviamente di una rappresentazione, ma estremamente fedele, della bambina, costruita in seguito ai dati forniti dalla donna.

Quest’ultima si chiama Jang, è di nazionalità sudcoreana e nel 2016 ha perso la sua bambina, Nayeon, di 7 anni. Tutta colpa di una implacabile malattia che non poteva essere curata. Ma il network Munhwa Broadcasting, per il suo apposito programma televisivo ‘I Met You’ ha potuto permette questo miracolo tecnologico. Che ha toccato il cuore di tanti. La mamma indossa un casco della realtà virtuale oltre a dei sensori sulle mani, per poterle consentire di replicare i movimenti e le sensazioni tattili all’interno del mondo cibernetico costruito per lei. Viene riprodotto nello specifico un paesaggio di campagna, in una cornice di serenità. E lì ecco spuntare la bambina, in una copia animata in 3D pressoché perfetto.

Realtà virtuale, la mamma ‘rincontra’ la figlia: “Come essere in paradiso”

La donna inizia a comunicare con questa replica dando vita a delle situazioni che rappresentano la normalità tra un genitore ed un figlio. Non mancano i limiti tecnici del caso, ma l’esperienza è in nel suo complesso straordinaria e capace di suscitare tanta commozione. In particolare la scena in cui la bambina soffia sulle candeline della torta di compleanno, un momento condiviso proprio con la mamma munita di casco VR. Ed all’esterno ovviamente chiunque può osservare quello che accade in quel mondo virtuale. Il momento dell’incontro tra Jang e la sua amata Nayeon è capace di spiazzare, con la donna che veramente ha avuto la sensazione di trovarsi davanti a sua figlia come se quest’ultima fosse in carne ed ossa. Il finale vede una farfalla posarsi sulla bambina per portarla in un lampo di luce verso il cielo. La mamma ha commentato quanto vissuto dicendo che è stato come avere sperimentato il paradiso.

