Justine Mattera, chi è il marito Fabrizio Cassata: carriera e figli

Chi è Fabrizio Cassata, marito della showgirl Justine Mattera, già “musa” di Paolo Limiti: carriera e curiosità, quanti figli hanno e polemiche.

La showgirl Justine Mattera è nota per la sua relazione con Paolo Limiti, col quale è stata sposata dal 2000 al 2002. Nel 2009 la showgirl convola in seconde nozze con l’imprenditore Fabrizio Cassata, da cui ha due figli: Vivienne Rose e Vincent.

Dell’uomo si è parlato sempre in maniera ‘indiretta’: in particolare, hanno fatto discutere delle foto pubblicate da Justine Mattera, che ha poi chiesto scusa al marito.

La foto di nudo di Justine Mattera e le scuse al marito

Qualche tempo fa, la showgirl aveva spiegato nel corso della trasmissione ‘Vieni da me’: “Nelle foto che pubblico sui social non si vede mai niente, ma fanno molto discutere. Ho pubblicato una mia foto di nudo su Instagram che l’ha molto offeso”. Quindi erano arrivate le scuse pubbliche: “Per me era una bella foto ma ha fatto molto parlare. I suoi amici più cari l’hanno convinto che se io avevo fatto quel tipo di foto, significava che ero andata a letto con il fotografo”.

A causa di quello scatto si era arrivati anche a una rottura nella coppia. Solo successivamente, si era giunti a un compromesso, come spiegato dalla showgirl in un’altra intervista, stavolta a ‘Un giorno da pecora’: “Diciamo che dopo quell’episodio abbiamo trovato un accordo: non posare più senza mutande”.