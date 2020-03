Jennifer Dalla Zorza, chi è: carriera e curiosità su JenniPie

Curiosità su Jennifer Dalla Zorza, chi è la lingerie stylist di Detto Fatto: vita privata, successo televisivo, passione per la moda.

Tra i personaggi fissi noti al grande pubblico per la loro partecipazione a ‘Detto Fatto’ c’è Jennifer Dalla Zorza. Conosciuta da tutti come JenniPie, ha da sempre una grande passione per il mondo della moda.

Dopo la laurea, inizia a occuparsi di produzione di spot pubblicitari e a viaggiare per il mondo. Durante un viaggio in Argentina, a Buenos Aires, disegna la sua prima collezione di lingerie.

Carriera e curiosità sulla lingerie stylist Jennifer Dalla Zorza

Da allora, inizia a occuparsi di lingerie stylist praticamente a tempo pieno, diventando un punto di riferimento nel settore. Jennifer Dalla Zorza ‘inventa’ anche il proprio marchio, JenniPie, che diventa di fatto anche il suo nome d’arte. Sceglie cosa indossano le modelle durante un servizio fotografico o una sfilata, ma è anche un vulcano di suggerimenti per il mondo delle celebrità.

Dal 2018 conduce la rubrica “Svestite con Stile” all’interno del programma Detto Fatto di Raidue. Settimanalmente da consigli di seduzione e organizza sfilate in lingerie per ogni occasione. Si rivolge non solo a modelle dal corpo perfetto, ma anche alle donne comuni. In poco tempo, è diventata così un punto di riferimento per la nota trasmissione.