Ilaria Cuzzolin, chi è Mamma Risparmio: curiosità e vita privata

Chi è Ilaria Cuzzolin, detta Mamma Risparmio: curiosità e vita privata della giornalista e blogger diventata anche personaggio televisivo.

La vita di Ilaria Cuzzolin, giornalista e blogger, le riserva una sorpresa inattesa e per nulla positiva a fine 2010. Infatti, la casa editrice dove lavora fallisce; con i risparmi messi da parte decide di staccare la spina per un po’. Parte per il Sudamerica e conosce a migliaia di km da casa la sua anima gemella. I due si sposano e nel 2012 nasce la piccola Flor.

Curiosità e vita privata su Ilaria Cuzzolin, Mamma Risparmio

I due ancora non hanno un lavoro, ma Ilaria Cuzzolin non si perde d’animo. Diventa una vera campionessa di risparmio e decide di mettere nero su bianco le sue strategie anti crisi. Nasce così il suo blog www.mammarisparmio.it. La sua caparbietà e la passione per la scrittura, oltre che per la piccola economia domestica, fanno sì che il blog diventi un lavoro. Nel frattempo, anche il marito ha trovato un’occupazione.

La donna, che ha peraltro avuto un passato da giornalista economica, trasmette in qualche modo la sua ‘passione’ per il risparmio anche alla figlia Flor. Piccolo gesti quotidiani, che la mamma le insegna e che lei lentamente recepisce. Nel frattempo, il suo blog ottiene sempre maggiore successo e così per Ilaria Cuzzolin arriva anche una nuova possibilità. Mamma Risparmio, come ormai viene ribattezzata, diventa anche un personaggio televisivo. Nel giro di qualche tempo, infatti, arriva la partecipazione al programma ‘Detto Fatto’, su Raidue, del quale diventa ospite fissa. La sua esperienza fa rete e nasce così anche Mammerisparmio – Unite contro la Crisi.