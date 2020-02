Steven Spielberg, la figlia pornostar è stata arrestata: gravissime accuse nei suoi confronti.

Solo pochi giorni fa era balzata agli onori delle cronache per aver reso pubblica la sua intenzione di fare carriera nel mondo del porno, oggi la figlia del grande regista Steven Spielberg riempie le prime pagine dei siti e dei giornali americani per un altro motivo.

In base a quanto riportano i media americani la giovane Mikaela Spielberg è stata arrestata a Nashville alle 6.33 di questa mattina ora locale. Trasportata in manette all’Hill Detention Center è accusata di violenza domestica. La 24enne aveva festeggiato il suo compleanno solo poche ore prima dell’arresto. Al momento non si sa se la violenza sia legata alla festa del suo compleanno e contro chi sia stata perpetrata. Si attendono aggiornamenti e sviluppi in merito.

Chi è Mikaela Spielberg

Mikaela Spielberg ha rivelato di aver già pubblicato video pornografici autoprodotti e aveva intenzione di continuare a farlo in futuro, soprattutto dopo aver raccontato ai suoi genitori durante il fine settimana del suo nuovo lavoro. La giovane attrice ha spiegato: “Mi sono davvero stancata di non poter far fruttare il mio corpo. Francamente, mi sono davvero stancata di sentirmi dire di odiare il mio corpo. E mi sono anche stancata di lavorare giorno per giorno in un modo che non soddisfaceva la mia anima”. Mikaela Spielberg ha ancora affermato: “Mi sono resa conto che non c’è vergogna nell’avere un fascino per questo settore e nel voler fare qualcosa che sia sicuro, sano, consensuale”. Definendo la sua decisione “una scelta positiva”, ha sottolineato di essersi anche confrontata coi suoi genitori. Ha descritto la loro reazione come “incuriosita”, ma “non turbata” e ha rivelato che il suo fidanzato – il giocatore professionista di freccette Chuck Pankow – è stato di supporto, anche se “gli ci è voluto molto tempo per affrontarlo”.