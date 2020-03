Idee di viaggio per donne in occasione dell’8 marzo

Dove andare in vacanza per l’8 marzo con le amiche. La festa della Donna, celebrata con le amiche nelle città europee e anche oltre Oceano.

La Festa della Dona, cade come sempre l’8 marzo e, nonostante il periodo storico che stiamo attraversando sia piuttosto incentrato sulla paura dell’epidemia di coronavirus, bisogna anche cercare di essere positivi. Quindi per la giornata dedicata la festa della donna potreste anche pensare di partire per un mini week end fuori porta con le amiche regalarvi un po’ di svago. Chiaramente, lo sottolineiamo, partire in questo momento è una scelta discrezionale. Se vi sentite sicuri potete farlo, ma in ogni caso bisogna sempre rispettare le regole di igiene stabilite e ribadite più che altro dal Ministero della Salute. In ogni caso se avete deciso di partire per la festa della donna 2020. Ecco alcune idee per un viaggio con le amiche.

Dove andare in vacanza l’8 marzo con le amiche

Una delle prime idee per fare una vacanza con le amiche nella giornata dell’8 marzo è quella di partire ad esempio con le amiche a Lisbona, ad esempio. Una città del Portogallo, molto bella, molto interessante ed è perfetta per festeggiare il giorno dell’8 marzo insieme alle amiche. Qui ci sono bellissime località da scoprire, i caratteristici tram, le stradine acciottolate, i musei e locali unici nel loro genere. Se invece avete deciso di visitare una città italiana sicuramente Roma è molto interessante. Se non l’avete mai vista, ma anche se ci siete già state. Questa potrebbe essere la meta giusta per divertirvi e andare magari a ballare o a delle feste in tantissimi locali sparsi per la città. Se invece avete deciso di regalarvi una vacanza oltreoceano, sicuramente c’è bisogno di più tempo, quindi non solo un weekend ma magari una settimana.

La Festa della Donna oltre Oceano? 8 marzo a New York

Avendo tempo New York è sicuramente una meta super interessante per una vacanza con le amiche. Perché? Semplice, potrete un po’ calarvi nella parte di Carrie Bradshaw e di tutte le sue amiche protagonisti della fortunata serie Sex and the City. Visitare la Grande Mela è sempre un piacere: ci sono moltissime cose da fare da vedere, da fare e più che altro anche a livello di intrattenimento serale. Le feste sono tantissime per l’8 marzo e le donne possono divertirsi, rilassarsi e godere della bellezza della città americana.