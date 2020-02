Stasera in tv – Don Matteo 12: trama sesto episodio di oggi, 27 febbraio

Nella sesta puntata di Don Matteo 12, personaggi e ambientazione rimarranno gli stessi, ma qualcosa stravolgerà ogni equilibrio: le anticipazioni di oggi

Spoleto, in Umbria, dove girano Don Matteo, diventerà anche oggi, 27 febbraio, teatro di misteri e colpi di scena. Stasera in televisione vedremo andare in onda un episodio legato indissolubilmente, come accade per tutta la dodicesima stagione, ai 10 comandamenti.

La fiction di Rai 1 inizierà alle ore 21.25.

Don Matteo 12, episodio 6:

Non commettere atti impuri

Anna si troverà a dover risolvere un mistero che coinvolge proprio il PM Sara Santonastasi, donna con cui Marco la tradì provocando la fine della loro storia d’amore. Anna viene infatti a scoprire che il procuratore Santonastasi ha intrattenuto un rapporto poco chiaro con un uomo dal passato oscuro, legato al suo caso d’indagine. Marco prenderà le parti del PM, preso dal volerle lasciare il beneficio del dubbio, e questo finirà per allontanalo definitivamente dal Capitano.

Nel frattempo Sergio decide che è arrivato il momento di ricostruire il rapporto con sua figlia, la piccola Ines.

L’uomo, condannato per un reato non commesso a diversi anni di carcere, si sente sempre più coinvolto dal carabiniere e Anna e Sergio (finalmente) si scambieranno un bacio…

Il maresciallo Cecchini, dopo aver visto sfumare la promozione in cui tanto aveva sperato, perde fiducia nell’Arma. Il simpatico carabiniere verrà aiutato dal gruppo comico napoletano The Jackal (guest star nel ruolo di se stessi), che collezionano su YouTube milioni di view, a diventare una stella del web.

Deciso a lasciare l’Arma per la sua nuova carriera di influencer, il maresciallo incontrerà non poche (esilaranti) difficoltà.

Don Matteo 12, cast completo:

Terence Hill,

Nino Frassica,

Simone Montedoro,

Nathalie Guetta,

Francesco Scali,

Maria Chiara Giannetta,

Maurizio Lastrico,

Pietro Pulcini,

Maria Sole Pollio,

Francesco Castiglione,

Pamela Villoresi,

Domenico Pinelli,

Dario Aita,

Serena Iansiti,

Jenny De Nucci,

Riccardo de Rinaldis Santorelli.

