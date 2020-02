Coronavirus | Zoro | “Ho fatto il test allo Spallanzani” | l’esito

Diego Bianchi, noto ai più come Zoro, ha fatto il test per il rilevamento del Coronavirus. “Ero pesantemente influenzato”. Il conduttore di ‘Propaganda Live’ svela come è andata.

Diego Bianchi, meglio noto come ‘Zoro‘, ha fatto visita all’ospedale ‘Spallanzani’ di Roma, specializzato nella cura di malattie infettive. Nella struttura sono ricoverati gli individui che fanno riscontrare la positività al Coronavirus.

Nell’ambito della trasmissione ‘Propaganda Live’ da lui condotta su La7, Zoro ha fatto anche sapere di essersi sottoposto al test di rilevamento della patologia proveniente dalla Cina. E ha puntualizzato come l’esito sia negativo, come riportato anche da ‘Il Messaggero’. Non si è trattato affatto di un atto eclatante per far parlare di sé, semplicemente Diego Bianchi era affetto da qualche giorno dall’influenza. E data la situazione attuale, ha voluto approfondire quella che era la propria situazione clinica. “Un po’ di paura ma tutto bene, ho fatto un tampone di controllo ed è risultato negativo. Venerdì conduco”. L’appuntamento è quindi con Zoro su La7 con ‘Propaganda Live’.

