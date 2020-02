Coronavirus Italia | guarita la cinese ricoverata allo Spallanzani

È del tutto guarita la donna cinese da un mese ricoverata allo ‘Spallanzani’. Una notizia importante per la situazione Coronavirus Italia. Migliora anche il marito.

Arriva una notizia significativa in relazione alla situazione Coronavirus Italia. La cosa riguarda la donna cinese ricoverata da circa un mese assieme al marito all’ospedale ‘Spallanzani’ di Roma.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, famiglia di Pavia positiva per errore: una paura enorme

Ebbene, lei è guarita dalla patologia da Covid-19 che l’aveva colpita già in patria e che si era manifestata unitamente al marito una volta che entrambi erano giunti in Italia a fine gennaio per una vacanza. La notizia è giunta per bocca dell’assessore del Lazio alla Sanità, Alessio D’Amato. “La donna cinese che è stata, insieme al marito, il primo caso in Italia di Coronavirus, è negativa al Covid-19. Stamani durante una visita all’ospedale ho visto anche il marito che è in ottime condizioni”. Infatti anche il quadro clinico dell’uomo è andato notevolmente migliorando negli ultimi giorni. Come la donna (e presto anche il marito a quanto pare) anche tutte le altre persone ricoverate allo ‘Spallanzani’ dallo scorso 29 gennaio sono guariti.

LEGGI ANCHE –> Lione Juve | ipotesi porte chiuse per Coronavirus | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus Italia, guarita la donna cinese: il marito in netto miglioramento

Tra loro figura anche un ricercatore di 29 anni rimpatriato con un volo aereo assieme ad altri 54 connazionali. Lui è stato dimesso sabato 22 febbraio, dopo un pernottamento alla Cecchignola con il gruppo prima che risultasse positivo. La donna nello specifico ha lasciato negli scorsi giorni il reparto di Rianimazione, mentre il marito è in riabilitazione in regime ordinario. Fino ad ora lo ‘Spallanzani’ ha effettuato circa 140 ricoveri per presunti casi di Coronavirus. Di questi, 101 hanno mostrato esito negativo, mentre ci sono altri 39 ricoverati al momento. Per quanto riguarda gli infetti, per ora se ne contano 375 in Italia, comprese le 12 vittime al 26 febbraio 2020. Le regioni in cui sono stati segnalati casi sono: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Liguria, Sicilia, Marche e Lazio.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, morto in Emilia Romagna, il bilancio delle vittime sale a 12