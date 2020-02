Coronavirus, “2 nuove vittime”: oltre 500 i contagi in Italia

“2 nuove vittime” per il Coronavirus, si attende l’ufficialità ma i morti sarebbero ora 14: oltre 500 i contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia.

Ci sarebbero altre due vittime di Coronavirus in Italia: il condizionale è d’obbligo perché il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso di una conferenza stampa, ha spiegato che “stiamo aspettando gli esiti degli accertamenti dell’Istituto superiore di sanità per l’ufficialità”.

Dopo l’empasse di alcuni giorni, arrivano anche i primi dati ufficiali sulle persone già guarite: sono – stando a Borrelli – 37 nella sola Regione Lombardia, mentre il computo totale sarebbe superiore alle 40 persone.

I dati del Coronavirus in Italia: gli ultimi aggiornamenti

Si tratta di un dato approssimato per difetto, ma che comunque si basa su fonti ufficiali. Non sono invece noti né i nomi delle ultime 2 vittime, né la loro provenienza geografica. Borrelli ha poi spiegato che dei 528 contagiati, sono ancora 474 coloro che sono assistiti, ma “278 persone, la maggioranza, sono in isolamento domiciliare e non hanno bisogno di cure, 37 in terapia intensiva”.

Intanto, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza all’Associazione Stampa Estera ha spiegato che solo lo 0,089% della popolazione totale in Italia è in quarantena e che l’epidemia riguarda lo 0,1% del territorio nazionale. Sono solo 2 i focolai e dunque i comuni isolati: in Lombardia, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano; in Veneto, Vò Euganeo.