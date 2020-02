Adriana Volpe racconta il suo dramma: “Ho perso un bambino”

Adriana Volpe si è lasciata andare a una rivelazione molto delicata, commuovendo gli altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip.

Per una volta nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 le piccole querelle su questioni banali (nella migliore delle ipotesi), le inutili ripicche e le sterili contrapposizioni tra concorrenti hanno lasciato spazio a una struggente confessione a cuore aperto. Protagonista Adriana Volpe, che proprio ai microfoni del reality ha voluto raccontare il momento più difficile della sua vita.

La nota conduttrice ha rivelato che una decina d’anni fa ha perso un bambino: è stato il dolore più lancinante della sua vita e per molto tempo non è riuscita a trovare le forze necessarie per andare avanti. Ha ritrovato il sorriso solo dopo la notizia della sua seconda gravidanza e la nascita della figlia Gisele, fortissimamente voluta da lei e dal marito Roberto Parli e che oggi è la sua ragione di vita.

La confessione tra le lacrime di Adriana Volpe

Il dramma che ha scontolto la vita di Adriana Volpe risale al 2010: “Arrivata alla decima settimana, avrei dovuto fare la visita ginecologica assieme a mio marito – ha ricordato lei stessa -. Ma il cuore del bambino non si sentiva. No, non si sentiva niente. Un silenzio assordante. E quindi abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere. Che notte ho passato… Non ci volevo credere. Un baratro… e pensi: perché a me?”.

Per un anno intero Adriana Volpe ha vissuto l’inferno, ma ha poi trovato la forza di mettere insieme le macerie del suo cuore: “La fortuna ha voluto che a dicembre del 2010 un altro cuore ha cominciato a battere ed era più forte – ha spiegato -. Così è nata Gisele”. E’ stata un’emozione che non potrà mai dimentichare mai: “Auguro a tutti di provare questa gioia. In quel momento si capisce cos’è l’amore assoluto”, ha concluso Adriana Volpe tra le lacrime.

