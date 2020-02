Adriana Volpe marito | Roberto Parli si sfoga | “Si ricordi di nostra figlia”

Il flirt con Andrea Denver non piace a Roberto Parli, marito di Adriana Volpe. L’uomo lancia un monito a sua moglie, attuale concorrente del GF Vip 4.

Roberto Parli è visibilmente arrabbiato. Lui è il marito di Adriana Volpe, che con il bell’Andrea Denver ha creato un feeling molto vicino a sfociare in un flirt. La 46enne di Trento ed il bell’Andrea, 28enne modello di Miami, hanno legato particolarmente nel corso del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ma all’esterno della casa il marito di lei sembra non gradire affatto questa vicinanza a suo avviso eccessiva tra la moglie ed il giovane. Molti telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare come ci sia un certo feeling tra i due. Cosa resa evidente durante uno shooting fotografico in piscina avvenuto pochi giorni fa, con Fernanda Lessa che aveva sottolineato come i due stessero proprio bene insieme.

Adriana Volpe marito, Roberto Parli esprime tutto il suo malumore

In una intervista concessa a ‘Chi’ – settimanale diretto proprio da Alfonso Signorini – Roberto Parli si rivolge direttamente ad Adriana Volte rivolgendole un appello. Il 46enne Parli, coetaneo della propria coniuge, invita quest’ultima a prestare maggiore attenzione ai suoi comportamenti, dal momento che è sotto agli occhi di tutta Italia. E dovrebbe assumere un comportamento maggiormente responsabile anche in nome della loro figlia Gisele. “Sono infastidito dal gossip, Adriana sa come funziona e mi aveva assicurato che avrebbe evitato dei comportamenti ambigui. Lei anzi si era raccomandata a me. Ma ora sento spesso parlare di nuovo flirt e non è per nulla piacevole. Questa cosa coinvolge anche nostra figlia piccola (di 9 anni, n.d.r.). Basta un solo compagno di classe che le dica “Tua mamma ha baciato un altro” per compromettere tutto”.

Anche Zequila è un ex di lei

Tra l’altro la Volpe era stata per breve tempo anche con Antonio Zequila, altro concorrente del Grande Fratello Vip 4. Il flirt in questo caso risale al 2000 circa. Parli si dice “non geloso, viviamo distanti da 14 anni ormai (lui risiede a Montecarlo per 5 giorni a settimana costantemente a causa del suo lavoro da immobiliarista, n.d.r.) e nemmeno ci chiediamo con chi esca a cena l’altro. Però sono suo marito, un marito innamorato, e vedere certe cose non fa certo piacere. Non sono arrabbiato con Adriana, ma esigo rispetto”. E verso Andrea Denver Parli non si dimostra ostile. “Mia moglie ha la maturità necessaria per doversi ricordare di essere sposata, di avere un marito ed una figlia. Magari dentro la casa la percezione di chi guarda da fuori è differente. Di certo la Volpe verrà messa al corrente della cosa.

