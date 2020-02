Stasera in tv, Chi vuol essere milionario: concorrente e anticipazioni di oggi

Chi vuol essere milionario su Canale 5 riparte con una nuova avventura verso la scalata al montepremi: il concorrente di oggi, 26 febbraio, e tutte le anticipazioni sulla puntata

La quinta delle sette puntate in prima serata in programma per l’edizione speciale in occasione del 20° anno di età di Chi vuol essere milionario sarà ricca di sorprese come le precedenti?

Certamente sì, perché il format del quiz show ha dimostrato ampiamente di avere la capacità di tenerci incollati al piccolo schermo. Il quiz show di Canale 5 riaprirà il sipario alle ore 21.20. Cosa accadrà oggi? Scopriamolo insieme.

Ci sono state polemiche, ma Chi vuol essere milionario continua a mietere consensi

Riguardo le scorse puntate, soprattutto tramite social, parte del pubblico ha comunicato un certo disappunto riguardo la vittoria del nuovo milionario Enrico Remigio.

L’italiano residente a Singapore è stato bersagliato sulla base di due cose che hanno fatto storcere il naso al pubblico a casa:

il fatto che il concorrente fosse stato proprio il primo della prima sera dedicata al quiz show in prima serata ad aggiudicarsi il milione;

la troppo quieta esultanza di Enrico all’annuncio della vittoria.

Nonostante le polemiche, che sono rimaste più domande senza alcuna effettiva prova a sostegno, il programma ha registrato il boom di ascolti in ognuna delle messe in onda in prima serata.

Le puntate successive hanno portato a vincite più modeste (come quella di 20mila euro di Alessandro Limaroli o di 10mila di Marco Mancini, ragazzo di soli 18 anni), tuttavia da un programma in continua evoluzione come questo noi telespettatori non sappiamo mai cosa aspettarci e, forse, è proprio questo l’ingrediente segreto che ci rende Chi vuol essere milionario tanto gustoso.

