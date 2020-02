Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi 26 febbraio

Chi l’ha Visto? stasera con la nuova puntata di oggi, 26 febbraio, torna su uomini e donne scomparsi e sugli aggiornamenti sul Coronavirus: le anticipazioni

Condotto da Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? dedica la prima parte della trasmissione al Coronavirus e, successivamente, torna su casi di scomparsa e di cronaca nera italiana.

Il programma inizierà questa sera in tv su Rai 3 a partire dalle ore 21.20.

Chi l’ha visto? in diretta stasera riparte con gli aggiornamenti sul Coronavirus in Italia

L’emergenza Coronavirus sarà al centro di questa puntata di Chi l’ha visto, come sempre grazie a inchieste e aggiornamenti in diretta. Il virus di origine animale, che si è modificando attaccando anche l’essere umano, ha infuso grande preoccupazione in tutto il mondo e, ovviamente, anche in Italia. Le informazioni sulla malattia appaiono spesso in contrasto, ma per il momento sembra che il covid-19 sia risultato letale soltanto per coloro che erano in condizioni di salute già precarie. Il numero dei contagiati nel bel Paese, nonostante le precauzioni attuate, è in crescita e al momento si attesta su 323 casi conclamati. La diffusione ha colpito principalmente la Regione Lombardia e Veneto, tuttavia sono stati identificati casi di contagio anche al Sud Italia. Ammontano a 11 le vittime che, è fondamentale sottolinearlo, sono state colpite dal Coronavirus quando erano già in gravi condizioni di salute.

Scomparso Luca Cristello

Il programma torna sulla scomparsa di Luca Cristello che svanì nel nulla 16 anni fa. Tramite inchieste mirate, interviste e segnalazioni, Federica Sciarelli riparte dalle informazioni note per cercare di dare una svolta al caso e, possibilmente, dare risposta ai suoi familiari che mai hanno smesso di sperare.

“Mio fratello è stato rapito. Era solo un ragazzino, aveva 14 anni, ma nessuno lo sta più cercando”, è il disperato appello della sorella di Luca Cristello.

