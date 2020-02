Serena Enardu con la mascherina in aeroporto: “Non serve, fai solo allarmismo”

Serena Enardu è stata duramente criticata per una foto con indosso la mascherina. Gli utenti le spiegano che non serve a nulla e crea allarmismo.

Come tanti altri vip nelle scorse ore, anche Serena Enardu ha voluto dire la sua sul coronavirus. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip lo ha fatto con un post in cui chiede ai fan dove può trovare la mascherina giusta, visto che quella che porta non lo è. Nel post si vede anche una foto della influencer mentre, seduta in aeroporto, indossa la protezione.

Ecco cosa si legge nel post di Serena: “So che questa non è la mascherina giusta e che dovrei usare quella FFp3 ma non l’ho trovata… tra vedere e non vedere ho preferito comunque indossarla! Oggi la cercherò a Cagliari perché dovrò viaggiare spesso.

Anzi se sapete dove le vendono scrivetelo qui sotto tra i commenti, può essere utile a tanti. Non so cosa pensare e non voglio stressarmi ma credo che non sia un gioco e quindi seppur sbagliando mi proteggo.Non mi costa niente… Senza allarmismi e senza esagerare credo che sia giusto fare attenzione!”.

Serena Enardu attaccata per la foto con la mascherina

Leggendo il post, e a dire il vero vedendo anche la foto, appare evidente che Serena non volesse generare alcun allarmismo. Ammette lei stessa che probabilmente sta sbagliando e che indossare quella mascherina è più un conforto personale che una reale necessità. Ciò nonostante in molti hanno criticato la decisione di postare quella foto, come questo utente che scrive: “Infatti quella che indossi non serve a nulla e soprattutto in caso serve a chi sta male non a chi sta bene, vi fate allarmismo da sole e soprattutto mettete angoscia per niente agli altri”.

C’è anche chi le spiega che ha messo la mascherina in modo sbagliato e consiglia di fare attenzione a come la si indossa. Al di là delle polemiche sterili, come ripetuto più volte dagli esperti, la mascherina va indossata solamente se si pensa di essere infetti o se si è a stretto contatto con un infetto (ecco un link alla pagina del Ministero della salute).