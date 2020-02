Coronavirus: buone e cattive notizie, gli aggiornamenti – VIDEO

Allarme Coronavirus in Italia, Coronavirus: buone e cattive notizie, gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in tempo reale.

Ci sono delle buone notizie per quanto riguarda il Coronavirus. Guarita la paziente cinese ricoverata a Roma, ma non solo. In Piemonte, infatti, casi positivi scendono da tre a uno. I test di secondo livello sulla coppia di Cumiana, nel Torinese, hanno infatti dato esito negativo.

A livello globale, a fronte di 80mila casi confermati, ma sono sicuramente molti di più i contagiati, 30mila persone sono già guarite. Anche questo dato è approssimato per difetto. Il rapporto tra decessi e contagiati è del 3,4%.

Sono saliti intanto a sei i casi di minori che sono risultati positivi al Coronavirus in Lombardia, a questi va aggiunto un caso che viene confermato in Veneto in questi minuti. Si tratta di una bambina padovana di otto anni, la cui positività al tampone ha fatto scattare con immediatezza tutte le necessarie misure preventive.