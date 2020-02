Stasera in tv, Grande Fratello Vip: le anticipazioni del 24 febbraio

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 24 febbraio, su Canale5 con il Grande Fratello Vip: ecco le anticipazioni della puntata di oggi

Ancora una puntata davvero imperdibile questa sera, lunedì 24 febbraio, con il Grande Fratello Vip in onda su Canale5 a partire dalle 21:25. Sarà il 14esimo appuntamento dalla casa più spiata degli italiani con la conduzione di Alfonso Signorini: ci saranno numerosi colpi di scena. L’argomento principale è questo: “Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili. Nella puntata di #GFVIP di domani, lunedì 24 febbraio, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

LEGGI ANCHE >>> L’Amica Geniale: dove è ambientata la serie tv – VIDEO





Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv, Grande Fratello Vip: le curiosità

Sarà una puntata davvero speciale visto che il televoto è stato sospeso dopo la lite tra Clizia Incorvaia ed Andrea Denver. Inoltre, dopo le frasi sgradevoli che l’influencer ha rivolto al suo compagno di viaggio (“Sei un Buscetta, un pentito. Non parlo con gli uomini senza p*** come te. Le tue lacrime non valgono niente. Non si uccide un fratello e poi si piange”), il programma di Canale5 ha ritenuto necessario sospendere il televoto: in arrivo un possibile provvedimento nei suoi confronti. Questa sera ci sarà l’entrata ufficiale di Valeria Marini nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Infine, anche nuove nominations dopo la sospensione di questa sera. Appuntamento da non perdere questa sera con il Grande Fratello Vip: puntata davvero bollente.