Coronavirus, sesta vittima: il bilancio è sempre più grave

Sesta vittima del Coronavirus in Italia, il bilancio è sempre più grave: di chi si tratta, le ultime notizie sul virus e la diffusione nel Paese.

C’è una sesta vittima del Coronavirus nel nostro Paese: la notizia è di qualche minuto fa. Si tratta di una donna di Crema morta agli Spedali civili di Brescia.

Intanto, salgono a quattro i casi a Torino. L’ultimo caso in ordine di tempo sarebbe una donna arrivata ieri sera in treno da Reggio Calabria e subito messa in isolamento.

La sesta vittima di Coronavirus in Italia e le ultime notizie

In precedenza, invece, era morto un uomo di 88 anni residente a Ceselle Lanne. Anche nell’ultimo caso di Crema, come in uno dei cinque precedenti, si tratta di una paziente ricoverata in oncologia. Al momento, casi di Coronavirus sono stati accertati in sette Regioni del Nord Italia, ma non è escluso che presto altre Regioni potrebbero essere coinvolte. In tutto sono 229 i casi confermati di Coronavirus nel nostro Paese.

La mortalità in rapporto ai casi accertati è in questo momento del 2,6% e i decessi hanno riguardato pazienti con il quadro clinico già compromesso. In un caso, il tampone per verificare la positività è stato fatto su un’anziana rinvenuta morta nella propria abitazione. La mortalità a livello globale in relazione ai casi rilevati è del 3,3%.