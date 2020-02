Coronavirus, ancora una vittima, il bilancio è salito a 5 decessi

Il coronavirus miete ancora una vittima, si tratta di un uomo di 88 anni residente in Lombardia: il bilancio è salito a 5 decessi.

Continua ad aumentare il computo dei contagi e delle vittime. In Lombardia le persone che hanno contratto il coronavirus sono salite a 167, sempre questa mattina sono stati registrati 7 nuovi casi in Emilia Romagna. Il dato che però preoccupa maggiormente è quello delle vittime visto che solo questa mattina sono decedute due persone. Si tratta in entrambi i casi di persone anziane con un quadro clinico complicato, l’ultima in ordine di tempo è un uomo di 88 anni residente a Ceselle Lanne.

Coronavirus, quinto decesso in Italia

La notizia dell’ulteriore vittima del coronavirus è stata battuta dall’agenzia di stampa ‘Ansa‘ e successivamente riportata dalle principali testate giornalistiche italiane. Sebbene ancora si attenda la conferma dalle autorità competenti la notizia conferma il quadro generale delineato in questi giorni. Il Covid-19 risulta letale soprattutto per le persone anziane che hanno problematiche pregresse. Questo dovrebbe fare scemare l’ansia giustificata dei cittadini italiani che assistono ora dopo ora ad un bilancio dei contagi e delle vittime in crescita.

Allo stato attuale il numero dei contagi è di 219 (167 solo in Lombardia) e quello delle vittime è 5, il che porta la percentuale di mortalità al 2.28%. Una statistica che è in linea con quella dei primi giorni della diffusione del virus in Cina. Nel Paese orientale al momento i contagi sono arrivati a 77.152 ed i decessi sono saliti a 2.592, il che ha fatto innalzare la percentuale di decessi al 3,35%.