Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 23 febbraio

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 23...

Lo spazio dedicato all’attualità e alla politica sarà riservato anche questa domenica in prima serata al programma di approfondimento e dibattito Non è l’Arena. Quali saranno gli argomenti affrontati nel corso della serata?

Non è l’Arena: tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 23 febbraio

Torna questa sera, come di consueto nel palinsesto domenicale di La7, l’appuntamento con il programma condotto da Massimo Giletti, Non è l’Arena. La trasmissione approfondirà alcuni temi legati all’attualità e alla politica attraverso le inchieste e il dibattito tra gli ospiti in studio. Certamente si affronterà il tema del Coronavirus che sta nelle ultime ore preoccupando il nostro Paese per l’aumentare del numero dei pazienti colpiti da questa infezione, in particolar modo in Lombardia ed in Veneto. Si discuterà di questo argomento con esperti, ricercatori e tecnici in grado di fornire risposte sulla prevenzione e il contrasto al contagio.

Gli inviati del programma interverranno dalle zone più colpite dal virus raccontando come sta vivendo in queste ore la popolazione.

Tra gli ospiti che interverranno in studio a discutere di quanto sta avvenendo in queste ultime ore ci sarà Matteo Salvini, che torna ancora una volta nello studio di Massimo Giletti per essere intervistato sui temi di maggiore attualità nel nostro Paese. Il leader della Lega si mostrerà molto critico sull’operato del Governo. Lo stesso Salvini nelle scorse ore ha minacciato di sporgere un esposto contro il Presidente della Regione Toscana per non aver messo in quarantena alcuni cinesi di ritorno dalla Cina.

Si tratterà anche del duro botta e risposta avvenuto sui social tra il leader della Lega e il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Il primo aveva accusato Zingaretti di pensare ad abolire i decreti sicurezza anziché all’emergenza del Coronavirus, mentre il segretario del Partito Democratico gli aveva risposto chiedendo al leader della Lega di vergognarsi.