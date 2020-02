Ischia vietata ai Lombardi e ai veneti: le misure per il Coronavirus

Per bloccare il Coronavirus si chiudono le frontiere di regioni ed isole. Lo fa il Molise e lo fa l’isola di Ischia. E’ stata adottata infatti la misura emergenziale del divieto di sbarco sull’isola di Ischia per tutti i residenti in Veneto e Lombardia, per tutti i cinesi provenienti dalle zone infette e per tutti coloro che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni.

Divieto di sbarco a Ischia: fino a quando e come funziona

Il divieto di sbarco sarà attivo da oggi 23 febbraio e resterà in vigore fino al 9 marzo. A firmare l’ordinanza i sindaci dei sei comuni dell’isola. L’esigenza di mettere il divieto di sbarco è sorta ovviamente in seguito all’epidemia di Coronavirus nel Nord Italia con i due focolai individuati nel basso lombardo e nel Veneto. Al momento sono oltre 150 i contagiati da Coronavirus nel nostro Paese e si registrano tre decessi.

Inoltre il divieto si è reso necessario in quanto Ischia dispone di un solo presidio ospedaliero e non avrebbe forze e strumenti per fronteggiare un’eventuale epidemia sull’isola. Oltre alle ovvie difficoltà di collegamento fra l’isola e il continente, fosse anche solo per l’approvvigionamento di materiale ospedaliero.

Per far rispettare il divieto di accesso saranno impiegati uomini e donne della polizia municipale, ma anche forze dell’ordine presenti nelle zone di imbarco per i traghetti. Verranno quindi chiesti i documenti a tutti i passeggeri in transito verso Ischia. Si prevede la creazione di presidi sanitari nelle zone d’imbarco nei porti di Napoli e Pozzuoli. Controlli anche al porto d’Ischia per turisti provenienti da altre isole, altri porti o con imbarcazioni private.

Ischia anche fuori dal periodo estivo ha un forte afflusso turistico. In questa primavera anticipata poi sono numerose le persone che da ogni parte d’Italia e d’Europa si recano nell’isola per rilassarsi nei suoi celebri centri termali.