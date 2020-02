Coronavirus, il capo del laboratorio del Sacco: “E’ una follia questa emergenza”. Maria Rita Gismondo ha commentato, con i dati alla mano, quanto sta avvenendo nel nostro Paese, esprimendo il proprio punto di vista.





Nel dilagare della paura e dell’inquietudine in queste ore nel nostro Paese per un numero di casi di pazienti risultati positivi al Coronavirus che cresce di ora in ora, interviene nel dibattito Maria Rita Gismondo, direttore responsabile del laboratorio di Macrobiologia Clinica dell’ospedale milanese Sacco, esprimendo il proprio duro dissenso su quanto affermato in vari contesti in merito al diffondersi del virus e ai suoi effetti sulla popolazione.

Leggi anche –> Coronavirus, in Lombardia si annullano i matrimoni: la storia di Angela

Leggi anche –> Terzo contagio da Coronavirus in provincia di Pavia: la Lombardia è blindata

Coronavirus, il direttore del laboratorio di Macrobiologia Clinica del Sacco: “Follia questa emergenza”

“A me sembra una follia”, con queste parole il direttore responsabile di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze, il laboratorio dell’Ospedale Sacco di Milano, ha dato il proprio parere sulla questione. Il dilagare del virus che in queste ore sta diffondendo, determina una grande preoccupazione in tutto il nostro Paese. Proprio mentre si fa strada il timore tra i cittadini italiani per il dilagare del numero di persone contagiate da questo virus, Maria Rita Gismondo, attraverso i social, ha dato la propria versione dei fatti a tutti coloro che la seguono, facendo riferimento anche ai numeri in grado di avvalorare la propria tesi.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Da giorni nel suo laboratorio si analizzano campioni di pazienti che potrebbero aver contratto il Coronavirus, ma Maria Rita Gismondo si è mostrata in forte contrasto con chi afferma che questa possa essere considerata una emergenza o una pandemia. Molti sono stati a tal proposito i post pubblicati sulla propria pagina Facebook con i quali la biologa spiega: “Si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale. Non è così”. Proseguendo ancora: “Vi prego, abbassate i toni. Non è pandemia! Durante la scorsa settimana la mortalità per influenza è stata di 217 decessi al giorno! Per coronavirus 1”.