Coronavirus, nuovo caso di positività a Cremona: ecco chi è

I casi di Coronavirus si stanno espandendo a macchia d’olio in Italia: come svelato dall’Ansa ancora un caso di positività a Cremona

Il Coronavirus ha invaso l’Italia. Dopo il primo italiano morto avvenuto nella serata di ieri, è stato riscontrato un nuovo caso di positività in Lombardia, il sedicesimo nella Regione e il 18esimo accertato in tutta Italia. Come svelato dall’Ansa da fonti sanitarie, si tratta di un paziente che è ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Cremona. Per ora c’è il massimo riserbo sulla situazione dopo una riunione terminata all’una e mezza di notte. Il Comune di Cremona su Facebook ha annunciato che “in accordo con la Prefettura, in via cautelativa e preventiva rispetto alla diffusione del coronavirus sul nostro territorio, oggi le scuole di ogni ordine e grado della nostra città rimarranno chiuse”. Inoltre, si sta “valutando la sospensione degli eventi sportivi e delle manifestazioni legate al Carnevale”.

Coronavirus, la situazione

In Cina sono in calo i nuovi casi di coronavirus in Cina: 297 ieri, contro 889 il giorno precedente. Inoltre, il numero dei morti è arrivato a quota 2345. In Italia, invece, c’è stato il primo decesso a Monselice: si tratta di un uomo di 78 anni che non ce l’ha fatta. Le persone contagiate sono attualmente 18 a causa dell’infezione. Il 38enne di Codogno, infine, si trova ricoverato all’ospedale in gravi condizioni prima di essere trasferito all’ospedale Sacco di Milano dove è ricoverata la moglie e un amico.