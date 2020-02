Coronavirus Italia | famiglia cinese ricoverata a Genova

Un intero nucleo familiare sottoposto a ricovero a Genova: in merito agli ultimi aggiornamenti Coronavirus Italia spiccano casi a Pavia e Piacenza.

La situazione Coronavirus Italia al momento vede alcuni casi individuati nel territorio di Pavia. Ma non si tratta delle uniche situazioni in merito. Infatti al Policlinico ‘San Martino’ di Genova ed all’ospedale pediatrico ‘Gaslini’ sono entrate nelle scorse ore 6 persone.

Per tutte loro sono scattate le procedure di controllo sanitario del caso. In mattinata, venerdì 21 febbraio 2020, verso le ore 09:00, la Regione Liguria ha ricevuto segnalazione della cosa da Alisa. Si tratta di un intero nucleo familiare già sottoposto ad osservazione dal 16 febbraio scorso. Di questi si sa che sono tutti di origine cinese ed almeno due sono adulti e quattro bambini. La famiglia è rientrata da poco tempo da un pernottamento in patria.

Coronavirus Italia, le misure avvenute a puro scopo cautelativo

Una volta giunti in Italia hanno fatto segnare dei sintomi riconducibili al Coronavirus e tali da par partite il protocollo di sicurezza previsto in questi casi. Il tutto comunque sarebbe avvenuto a puro scopo precauzionale. Per ora la situazione appare sotto controllo e non sembrano esserci segnali preoccupanti. Sempre a Genova c’era stato un falso allarme risalente a qualche giorno fa. Un altro giovane, sempre di nazionalità cinese e che frequenta il Conservatorio di Genova, aveva ottenuto ricovero al ‘San Martino’ per delle problematiche di natura respiratoria. Il test di rilevamento del Coronavirus aveva comunque dato test negativo.

