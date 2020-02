Elisabetta Gregoraci “tradisce” Briatore con Alessandro Carollo, il suo osteopata. Ecco le prove fotografiche fornite dal settimanale DivaeDonna.

Elisabetta Gregoraci è ufficialmente single. Sono molti però i fan che speravano in un ritorno di fiamma con Flavio Briatore. I due hanno un figlio, Nathan Falco, e spesso passano del tempo insieme proprio per lui. Di recente però erano stati pizzicati in un hotel lussuoso di Milano da soli e il fatto che uscissero senza la “scusa” del figlio aveva fatto pensare ad un riavvicinamento importante.

La verità però sembra essere un’altra. Infatti Elisabetta Gregoraci ha avuto nel frattempo una storia con l’imprenditore Francesco Bettuzzi e ora sembra aver nuovamente voltato pagina. Scopriamo chi è il suo presunto nuovo compagno.

Chi è Alessandro Corallo, l’osteopata delle vip che ha stregato Elisabetta Gregoraci

Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis, Paola Barale non sono le ex di Alessandro Corallo ma è parte del prestigioso elenco delle sue clienti. Lui infatti è un osteopata molto amata dalle showgirl italiane che si affidano alle sue sapienti mani per rigenerarsi e mantenersi in forma. Tra le sue clienti c’è proprio anche Elisabetta Gregoraci, ma tra loro sembra che l’intesa sia andata un po’ oltre.

Il settimanale DivaeDonna li ha pizzicati a cena insieme. Con loro presente anche un’amica. Ma tra i due sembra esserci un’intesa davvero particolare. Di recente lui lei ha fatto gli auguri su Instagram scrivendo “Tantissimi auguri alla mia carissima amica e paziente…Buon Compleanno Elisabetta”. I due si sono scambiati diversi messaggi e like sui social e gli indizi di una loro relazione iniziano ad essere molti.