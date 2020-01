Sanremo 2020, Nicola Savino replica alla Gregoraci: “Sono avvilito”

Dopo le accuse della showgirl Elisabetta Gregoraci nei confronti del conduttore dell’AltroFestival, è arrivata la replica di Nicola Savino

Dopo l’attacco della showgirl Elisabetta Gregoraci per la mancata partecipazione all’AltroFestival, subito il conduttore Nicola Savino ha svelato durante la sua trasmissione radiofonica a Radio Chiama Italia: “Apro e chiudo parentesi. Ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un malinteso che mi riguarda, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino. Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra, anzi è amico di Renzi. Però questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito”.

Sanremo 2020, il commento di Amadeus

Lo stesso conduttore di Sanremo 2020, Amadeus, aveva svelato dopo poche ore ai microfoni di Adnkronos: “Io non ho mai sentito in questi mesi Elisabetta Gregoraci. E Nicola Savino ha piena autonomia sulla scelta del cast all’interno dell’Altro Festival. Io ho scelto lui e gli ho consegnato in qualche modo le chiavi di casa. Mi fido e so che farà un lavoro fatto bene. A tutti quelli che non ci saranno, voglio ricordare che la vita è fatta anche di no. E con tutto il rispetto per Elisabetta, il fatto che oggi sia tutto urlato sui social non aiuta. Andrebbero rispettati i no come i sì”.