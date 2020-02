Coronavirus, gli aggiornamenti a oggi: cosa succederà in Italia?

Come sta procedendo il contagio da Coronavirus nel mondo. Cosa sappiamo sulle cure e gli scenari possibili in Italia.

Tutti speravamo che quello del nuovo Coronavirus fosse un allarme un po’ troppo esagerato. Forse anche esaltato dai media e invece non è così. Questa nuova epidemia sta letteralmente tenendo sotto scacco gran parte della Cina e, di riflesso, anche il mondo intero. Questo perché è scattata, ovviamente, la psicosi. Dagli ultimi aggiornamenti sappiamo che tutte le attività cinesi in Italia, come all’estero, stanno soffrendo e anche a livello mondiale l’economia sta barcollando nonostante le borse siano sempre positive. Ogni giorno vengono pubblicati aggiornamenti in merito al Coronavirus e le ultime notizie che abbiamo è che l’epidemia sembra proprio non fermarsi nonostante il numero dei contagi sembri essersi momentaneamente stabilizzato.

Quali sono le evoluzioni del Coronavirus oggi?

Il contagio nel paese è salito a circa 75000 persone con circa 15mila persone ricoverate. Allo stesso tempo va detto che sembra che il tasso delle persone a cui è stato trovato nuovo coronavirus sia leggermente diminuito. Sappiamo però che c’è stato una prima vittima fuori dalla Cina, un turista cinese di 80 anni. Inoltre stanno iniziando anche gli sbarchi da quella che è stata definita la nave Lazzaretto, ossia la Diamond Princess. Inoltre le ultime notizie parlano di uno sbarco non controllato di passeggeri da una nave da crociera in Cambogia al cui interno si trovava almeno una persona affetta da Coronavirus. Un italiano, di Sanremo, era su quella nave da crociera e si è sottoposto all’isolamento volontario nonostante non abbia sintomi.

Quanti sono i contagi in Europa?

Controllando a la mappa del Coronaviru si vede che il grafico, dopo quel gigantesco picco che è stato dato il 13 febbraio per via di un nuovo metodo di conteggio della Cina, più o meno si sta stabilizzando. Diciamo che sembra per ora aver trovato una sorta di quadra, ma intanto in Europa ci sono confermati sempre 3 casi in Italia, in Francia 12 confermati, in Germania 16, in Belgio 1, in Inghilterra 9, in Spagna 2.

Gli scenari possibili in Italia e le evoluzioni della scienza

Molti virologi parlano di un contagio che avverrà sicuramente anche in Italia. Ma le misure di contenimento sono molto elevate e quindi non è il momento di dedicarsi a falsi allarmismi e sarebbe meglio concentrarsi su tutti i passi positivi che la Cina stessa sta facendo per preservare la città le sue persone e il mondo intero da questo contagio.

Inoltre pare che gli scienziati abbiano trovato un modo per curare i pazienti usando il plasma delle persone guarite e che, analizzando alcuni enzimi, si possa anche capire che tipo di evoluzione avrà la malattia.