Grande Fratello Vip, fan in allarme: “Antonella Elia è sparita”

Antonella Elia al centro di un nuovo “caso” al Grande Fratello Vp. Ieri sera, durante la puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, era andato in onda il litigio tra lei e Patrick. Antonella avrebbe simulato di essere stata spintonata e il ragazzo è andato su tutte le furie.

Quando si è resa conto che la Casa e il pubblico non erano più dalla sua parte, la Nostra è scoppiata in un lungo pianto. Oggi la gieffina è apparsa ancora piuttosto scossa. Poi, nel pomeriggio, l’allarme dei fan per la sua “scomparsa”.

Tutti in cerca di Antonella Elia

I primi commenti sull’assenza della bionda gieffina sono giunti via Twitter. “Dov’è Antonella Elia? Non si vede da ore”, ha domandato un utente del social network. “È uscita?” gli ha fatto eco un altro. E via di questo passo. In realtà, secondo alcuni follower Antonella sarebbe rimasta per ore nella sauna. “Speriamo rifletta sui suoi errori”, si legge in un altro cinguettio. In attesa del grande ritorno…

