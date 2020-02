Grande Fratello Vip, Antonella Elia sbotta: “Resto solo per i soldi” – VIDEO

Dopo la lite con Patrick, Antonella Elia ha perso la pazienza. In preda ad una crisi di rabbia la showgirl ha attaccato la produzione.

Ieri Alfonso Signorini ha aperto la puntata chiamando a sé Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. I due avevano avuto una discussione accesa, al termine della quale la showgirl ha accusato l’inquilino di averla spinta. Attraverso le immagini mostrate dal conduttore, però, si è notato come Patrick non l’abbia effettivamente spinta. Antonella si è sentita attaccata ed ha ribadito la sua versione dei fatti, facendo nascere una lite.

Quando c’è stato lo stacco pubblicitario la Elia si è sfogata con Serena Enardu e le ha detto: “Perché sono venuta al Grande Fratello? Io non ci volevo venire. La verità è che sono qui per i soldi. Solo per questo non varco la porta rossa e me ne vado”. In seguito, quando il programma è tornato in diretta, si è scagliata contro Signorini e la produzione del GF Vip: “Mi usate per fare ascolti. Permettete a queste persone di trattarmi così per gli ascolti”. Affermazione a cui il conduttore ha risposto: “Non è colpa nostra se sei così. Non ti diamo mica un copione da recitare”.

