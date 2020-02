Stasera in tv – Quarta Repubblica, le anticipazioni del 17 febbraio

Appuntamento a questa sera, lunedì 17 febbraio, con una nuova puntata di Quarta Repubblica in onda su Rete4 a partire dalle 21:25

Torna l’appuntamento questa sera, lunedì 17 febbraio, con una nuova puntata di Quarta Repubblica, in onda su Rete4 con la solita conduzione di Nicola Porro. Ci sarà l’analisi dei conti con l’esperto di conti pubblici Carlo Cottarelli per capire al meglio la situazione economica italiana con le proposte di pensioni, partite Iva, burocrazia e tasse. Inoltre, al centro del dibattito anche il rapporto tra politica e magistratura, a pochi giorni dal via libera definitivo del Senato a processare Matteo Salvini sul caso Gregoretti: ci sarà anche il commento dell’ex pm simbolo di Mani Pulite Antonio di Pietro.

Stasera in tv – Quarta Repubblica, le curiosità

Poi ci saranno gli aggiornamenti sull’emergenza sanitaria del Coronavirus. Dopo che in Europa si è registrato il primo decesso, in Africa è stato accertato il primo caso di contagio. Ci sarà in studio l’infettivologo Giovanni Di Perri e il direttore del dipartimento Salute della Croce Rossa Internazionale Emanuele Capobianco. Ci saranno altri ospiti, come il viceministro all’Istruzione Anna Ascani (Pd), i deputati Andrea Ruggeri (FI) e Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana-Leu), l’economista Giuliano Cazzola, Moni Ovadia, Alessandro Sallusti, Giampiero Mughini, Federico Rampini, Stefano Cappellini, Luisella Costamagna, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone .